Чи можуть працівники ТЦК затримувати чоловіків: омбудсман відповів

Лубінець певен, що від таких дій працівників ТЦК не виграють ні армія, ні громадяни України.

Співробітники ТЦК та СП не можуть силоміць затримувати чоловіків на вулицях.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Суспільному".

Також читайте Гучні рішення влади щодо мобілізації: кого з чоловіків випустять за кордон і з якого віку призиватимуть

"Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс", – каже омбудсман.

Лубінець певен, що від таких дій працівників ТЦК не виграють ні армія, ні громадяни України, "які бояться виходити на вулицю".

За його словами, прикладом коректної поведінки ТЦК в умовах, коли у них є перелік осіб, які ухиляються від мобілізації, є Полтавська область. Там військкоми звернулися до Нацполіції зі списками осіб, які мали б з’явитися до ТЦК, але не зробили цього.

"А якщо треба проводити так звані рейди, то до складу цієї групи обов'язково повинні бути долучені представники Нацполіції. Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає", – пояснив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що саме поліцейські "мають право зупиняти людей, перевіряти документи, ухвалювати рішення, озвучувати якісь законні вимоги".

Лубінець також сказав, що виступає проти розширення повноважень ТЦК, що пропонувалося в першій редакції законопроєкту про мобілізацію.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому чоловік помер через 2 дні після візиту до ТЦК.

Також ми писали, що на Волині військовозобов'язаний чоловік напав з ножем на співробітника ТЦК.

Читайте також: