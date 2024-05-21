Чи можуть представники ТЦК примусово доправляти на звіряння даних: правозахисник здивував заявою

Поки не сплив термін в 60 днів, у працівників ТЦК немає підстав доставляти людину на оновлення персональних даних.

Підстав у представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для того, щоб під час мобілізації в Україні примусово припроваджувати людину для проведення звірки персональних даних, немає. До спливу цього терміну двох місяців.

Про це сказав директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі "Київ 24" 21 травня.

Поки не минуло 60 днів у співробітників ТЦК немає підстав доставляти людину на оновлення персональних даних.

"Зараз немає підстав у представників ТЦК для того, щоб особу припроваджувати, наприклад, примусово для проведення звірки персональних даних. До спливу цього терміну двох місяців", – сказав він.

Він додав, що представники ТЦК мають право лише вручити повістку на звірку персональних даних.

"Це може відбутися. Тоді особа матиме визначений більш конкретний термін. Але це так би мовити дублювання двох процедур. Тому що одна процедура передбачена законом – це 60 днів. Інша процедура – це коли особа отримає повістку", – пояснив він.

Щодо видів повісток, то правозахисник нагадав, що є наступні варіанти:

повістка для звірки персональних даних,

повістка для проходження ВЛК,

бойова повістка, мобілізаційна, яка видається вже для того, щоб особа була мобілізована.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, що в Україні передбачено надсилання повісток поштою та обов'язок роботодавців доправляти військовозобов'язаних до ТЦК.

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