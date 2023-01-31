Чи можуть призвати до армії мерів та депутатів: відповідь юриста

Під час засідання міської ради Броварів усім чоловікам роздали повістки, після чого вони мають з'явитися в військкомат для уточнення даний й проходження лікарської комісії. Водночас першим повістку під час засідання у вівторок, 31 січня, отримав міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий у коментарі "РБК-Україна" пояснив, чи можуть вручати повістки міським головам, чиновникам та державним службовцям.

Кому з чиновників можуть вручати повістки

Під час дії воєнного стану мобілізації підлягають всі громадяни України. Але місцеві органи влади можуть подати списки броні на тих чи інших працівників. Під час мобілізації призову на військову службу не підлягають військовозобов'язані, народні депутати Верховної Ради на період своєї каденції навіть без бронювання, пояснює адвокат Станіслав Польовий.

"Якщо працівники на період мобілізації та у воєнний час заброньовані органами державної влади та іншими органами — місцевого самоврядування або Кабінетом міністрів, то мобілізації вони також не підлягають" — пояснює фахівець.

Якщо міський голова того чи іншого міста не "заброньований", то його можуть мобілізувати.

"Але структурні підрозділи органів місцевого самоврядування зазвичай вчасно подають списки по бронюванню. Більшість з них вже давно подали списки по броні. І можна стверджувати, що були заброньовані всі міські голови, оскільки орган місцевого самоврядування здійснювати свої повноваження без керівника не може. І якщо міського голову мобілізують, він переходить на військову службу і вже не може здійснювати свої повноваження", — говорить адвокат.

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Кабінет міністрів нещодавно затвердив новий порядок мобілізації та бронювання. Зміни в основному стосуються умов подачі документів і того, хто погоджує списки. Також там зазначено, що керівний склад державних органів і органів місцевого самоврядування в будь-якому разі підлягає бронюванню.

"Є категорія держслужбовців, які не можуть бути заброньовані і яких можуть мобілізувати. Але це не працівники керівних посад. А, наприклад, головні спеціалісти. Водночас депутати місцевих рад мобілізації підлягають, і бронювання на них не поширюється", — пояснює Станіслав Польовий.

У 30 статті Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" зазначено, що на час виконання повноважень депутатам місцевих рад надається відстрочка від військового призову. Але зараз в Україні набір на строкову військову службу не проводять.

"Виходячи з цього, повістки депутатам місцевих рад можуть вручати, - робить висновок адвокат. - Теоретично вручити повістку можуть і міському голові".

Нагадаємо, меру Броварів Ігорю Сапожку 31 січня вручили повістку під час засідання виконкому міської ради. Згодом Сапожко розповів, що вже відвідав військкомат та повторно пройшов звіряння облікових даних.

У парку, торговому центрі чи у дворі: хто і де має право вручити повістку

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