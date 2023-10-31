Чи можуть школярі і вчителі розмовляти російською на перервах: відповідь мовного омбудсмена

В Україні мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Утім, чимало порушень мовного закону відбувається саме поза уроками.

Про це розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь "Укрінформу".

"Позиція така: освітній процес – це всі види діяльності, які відбуваються на території закладу освіти. Тобто це і класна робота, і виховна робота, і спілкування здобувачів освіти та педагогічних представників у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи. Перерва – це теж освітній процес, і там має бути державна мова", - зазначив він.

Кремінь пояснює, що освіта виконує ще й виховну функцію – виховання поваги до мови, до культури, до цінностей, до національної символіки.

"Принципово важливо посилити мовні вимоги на всіх рівнях освіти, бо коли я бачу статистику порушень в дошкіллі, прекрасно розумію, що вони тягнуть за собою значно більше потенційних порушень, які можуть трапитися уже в школі. І далі це перенесеться на університетський рівень", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що в "Укрзалізниці" виправили технічну помилка в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, внаслідок якої частина інформації на квитках пасажирів могла бути виконана недержавною мовою.

Додамо, у Києві спалахнув черговий мовний скандал. Цього разу водій таксі компанії Bolt в Києві відмовився надавати послуги державною мовою.

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