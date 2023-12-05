Чи можуть словацькі перевізники знову заблокувати кордон: у ДПСУ відповіли

Найбільш складна ситуація залишається на кордоні з Польщею.

Попри те, що словацько-українському кордоні призупинено блокування, черги досі є.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, не можна виключати, що Спілка перевізників Словаччини поновить блокування через певний час.

"Але є сподівання, що цього не станеться", - наголосив Демченко.

Станом на ранок 5 грудня в напрямку України на території Словаччини на пункті пропуску "Вишнє-Нємецке" в сторону пункту "Ужгород" перебувало більше 600 вантажних транспортних засобів.

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"Найбільш складна ситуація на кордоні з Польщею, бо там продовжується блокування руху вантажних транспортних засобів. На чотирьох пунктах пропуску станом на ранок сьогодні на території Польщі в напрямку України в чергах перебуває близько 3100 вантажівок. Найбільше їх навпроти пункту пропуску Шегині – близько 1100 вантажних транспортних засобів", - додав Демченко.

Нагадаємо, Станом на ранок вівторка, 5 грудня, рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, розблокований.

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