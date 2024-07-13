Чи можуть США дозволити бити західною зброєю вглиб Росії: думка нардепа

В НАТО як Альянсі основним гравцем є США і саме вони несуть відповідальність за можливу ескалацію чи якесь пряме зіткнення з Російською Федерацією. Тому інші країни вже орієнтуються на те, що кажуть Штати. Якщо чи коли буде дозвіл від Сполучених Штатів застосовувати далекобійну зброю по території Російської Федерації, інші країни також приєднаються.

Про це в ефірі телемарафону народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Я думаю, питання в тому, коли це буде дозволено. І я думаю, що все ж таки як і з тією зброєю, артилерією чи "Хаймарсами", яку ми все ж таки дотисли... і було знято заборону, я думаю, що станеться і в цьому випадку. І ми ці питання в тому числі підіймали якраз таки в Вашингтоні, президент на своєму рівні, ми зі спікером зустрічалися, з конгресменами і сенаторами", – пояснив Чернєв.

Чернєв додав, що там є абсолютна двопартійна і двопалатна підтримка цього питання, яке обіцяють "підштовхнути".

"Сподіваюся, що все ж таки зміниться позиція Білого дома щодо цього питання", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що його країна не дозволяє використання далекобійної зброї для ударів вглиб РФ. Він вважає, що удари, до прикладу, по Москві не матимуть сенсу.

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