Чи можуть строковики за бажанням відмовитися від мобілізації — відповідь адвоката

З 1 серпня в Україні діятимуть нові правила для строковиків. Зазначається, що за бажанням вони можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Якщо потім вони змінять рішення, то в подальшому для них будуть діяти загальні правила звільнення з військової служби.

Про це заявив адвокат Ростислав Кравець в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

“Насправді були внесені зміни, яких стосувалася і поправка Мар’яни Безуглої. Там, зокрема, розглядалося питання виплат військовослужбовцям, в тому числі зачепили осіб, які наразі проходять строкову службу. Дійсно, особи, які відслужили певний час чи у них вже закінчився термін, на який їх було призвано на строкову службу, мають право укласти контракт або бути переведеними до категорії мобілізованих. Але це виключно за їх бажанням”, — зазначив адвокат.

За його словами, в подальшому для цих осіб також будуть діяти загальні правила звільнення з військової служби у разі наявності батьків з інвалідністю, неповнолітніх дітей тощо. “Тобто якщо, наприклад, сьогодні особа проходить строкову службу і в неї є підстави для звільнення з військової служби саме у зв’язку з мобілізацією, то фактично вона може погодитись на мобілізацію і одразу подати рапорт на звільнення з військової служби”, — розповів Ростислав Кравець.

В іншому випадку, зауважив адвокат, фактично для особи нічого не змінюється, крім того, що її можуть вже залучати до безпосередніх військових дій. “Тому що на сьогодні строковики не залучаються до військових дій. У разі, якщо вони будуть мобілізовані або підпишуть контракт, то в цьому випадку вони можуть бути залучені до проведення безпосередньо військових дій”, — резюмував він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням інтерв’ю з Ростиславом Кравцем: Мобілізація дика! Свавілля ТЦК та покарання для ухилянтів | Адвокат Ростислав Кравець

Нагадаємо, що у Чернігові адвоката, який прийшов у справі до ТЦК, силоміць утримували і виписали повістку.

Також недавно на Хмельниччині представники ТЦК увірвалися до приватного будинку місцевого мешканця та погрожували зламати йому ногу.

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