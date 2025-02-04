Чи можуть ТЦК влаштовувати "облави" біля рекрутингових центрів: військовий відповів

У рекрутингових центрах громадяни можуть самі обрати спеціальність, яка більше всього підходить.

Українці можуть добровільно вступати до лав Збройних Сил України через рекрутингові центри без жодного тиску.

Про це в ефірі Еспресо повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.



За його словами, є пряма вказівка міністра оборони України Рустема Умєрова не ставити біля рекрутингових центрів патрулі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і не влаштовувати засідки.

“Люди повинні мати можливість спокійно зайти і вийти. Це пряма вказівка нашим ТЦК”, — зазначив Цехоцький.

Офіцер також повідомив, що, за оцінками джерел, у тилу ворога, зокрема на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей, росіяни зосередили багато резервів. Однак наразі їх залишилося дуже мало.

“Це свідчить про те, що ворог максимально кидав і продовжує кидати свій резерв у бій, тому він скорочується. І це дуже гарний показник”, — підкреслив Цехоцький.

На Покровському напрямку помітно зменшилися темпи наступу противника, який несе великі втрати. У такій ситуації важливо не розслаблятися, а продовжувати створювати резерви.

“Це можна зробити через рекрутингові центри, обравши спеціальність, яка підходить саме вам. Не потрібно чекати, поки ракета прилетить у будинок чи зруйнує ваш бізнес”, — додав офіцер.

Нагадаємо, військовослужбовець ТЦК, згідно зі статутом, має право на застосування зброї, якщо під час виконання службових обов'язків його життю щось загрожує.

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