Чи можуть ТЦК забрати водійське посвідчення у військовозобов'язаного: у Міноборони відповіли

Територіальні центри комплектування в Україні не можуть самовільно відбирати водійські посвідчення у військовозобов'язаних.

Військовозобов'язаних можуть позбавити водійського посвідчення у разі невиконання обов'язків. Проте це може зробити суд, а не територіальний центр комплектування.

Це пояснили у Міністерстві оборони.

Зазначається, що у разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним ТЦК та СП можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Лише суд ухвалює рішення про те, чи позбавляти права керування авто військовозобов'язаного.

Рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню. Обмеження у праві керування авто під час мобілізації може зняти виконавча служба.

Також у Міноборони нагадують, що під час мобілізації можуть вилучати автомобілі. Але якщо це єдиний транспортний засіб, він не підлягає "мобілізації".

Нагадаємо, у місті Яремче, що в Івано-Франківській області, автобус з 50 пасажирами зупинився на заправці. Під час цього працівники ТЦК встигли забрати водія разом з ключами від автобуса та коштами для пального.

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