Чи можуть ухилянти "безкінечно" платити штраф і не з’являтися за повісткою: відповідь речника ТЦК

Уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за неявку за повісткою, не вдасться, оскільки адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку.

На цьому наголосив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю “Фокус”.

“Сплата штрафу — це ж не спосіб відкупитися від своїх обов’язків”, — зауважив він.

Водночас майор Істомін зазначив, що неявка за повісткою передбачає один штраф, якщо ж військовозобов’язаний не прибуває за повторно врученою повісткою — це вже інший штраф за інше правопорушення. Зрештою, за свідоме ухиляння від мобілізації може настати й кримінальна відповідальність.

“Адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Тобто громадянин може заплатити штраф і бути призваним на службу за мобілізацією, тобто він все одно повинен виконати свій обов’язок”, — пояснив речник ТЦК.

Нагадаємо, військовозобов'язаним чоловікам, які оновили свої дані в застосунку "Резерв+", також можуть вручити повістку. Зокрема, і на вулиці.

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