Чи можуть українці фотографувати та знімати на відео дії ТЦК на вулицях: адвокат пояснив

Лише фото- та відеофіксація можуть довести незаконність дій ТЦК, зазначив адвокат Роман Сімутін.

Наразі представники ТЦК та СП мають право перевіряти документи військовозобов'язаних українців у громадських місцях. Водночас вони не мають повноважень, аби насильно доправляти чоловіків до територіального центру комплектування.

Чи можна знімати подібні дії на камеру, розповів адвокат Роман Сімутін.

Адвокат одразу нагадав, що право затримувати військовозобов’язаних громадян та примусово доставляти їх до ТЦК мають виключно працівники поліції та лише за наявності законних підстав. А сама процедура затримання вимагає від поліцейського складання протоколу затримання.

"Для чого я вкотре на цьому наголошую? Тому що затримання та доставлення до ТЦК без визначених законом підстав може бути предметом оскарження у суді", – уточнив Сімутін.

Адвокат додав, що лише фото- та відеофіксація можуть довести незаконність дій ТЦК.

"Мало того, чинне законодавство визначає фото- та відеознімання як належні докази у справі та дозволяє здійснювати фото- та відеозйомку події", – наголосив експерт.

Чи можна знімати дії ТЦК

Отже, чи можна знімати дії працівників ТЦК та СП на камеру? Як зазначив Роман Сімутін, це можливо, але за певних умов, а саме:

поруч немає дислокацій та переміщень військових;

немає військових та режимних об’єктів, що можуть потрапити на камеру.

"У законах немає заборони на зйомку співробітників ТЦК або поліцейського. А на фразу: "Я забороняю мене знімати", краще запитайте чим це заборонено", – порадив адвокат.

Сімутін запевнив, що "вони відповіді не нададуть, бо немає такого закону чи постанови".

"Статтею 307 Цивільного кодексу дозволені знімання у громадських місцях", – написав Роман Сімутін.

Зокрема адвокат нагадав, що працівники ТЦК та поліцейські є посадовими особами органу державної влади, а тому, згідно з рішенням Конституційного Суду від 20 січня 2012 року № 1/9-2012, на них, як на представників влади, не розповсюджується заборона на знімання фізичної особи без її згоди.

Нагадаємо, на Закарпатті працівники ТЦК у балаклавах силоміць затримали чоловіка.

На Закарпатті працівники ТЦК в балаклавах силою затримали чоловіка

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