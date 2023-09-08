Чи можуть в Україні мобілізувати непридатних до військової служби: що кажуть у ТЦК

В Україні не можуть прийняти на військову службу за контрактом людей, які не підлягають призову згідно із законодавством. Проте є деякі виключення.

В Україні можуть мобілізувати осіб з інвалідністю, непридатних до військової служби та багатодітних осіб.

Яким чином це можливо, пояснив начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Роман Сушко в інтерв'ю "Кременчуцький ТелеграфЪ".

За його словами, ТЦК не може мобілізувати осіб з інвалідністю. Проте якщо вони самі проявляють бажання служити, їх направляють на ВЛК. Тоді комісія вирішує, чи може та чи інша людина нести службу.

Приблизно така ж процедура і з непридатними до військової служби за станом здоров’я. Якщо людина хоче служити, вона має написати заяву, інакше її не можна призвати. Аналогічно і з багатодітними військовозобов’язаними — призвати можуть, але тільки якщо така особа сама напише заяву.

"А ще я вимагаю заяву від його (охочого служити - ред.) дружини, бо були випадки, коли через якісь непорозуміння з дружиною, негаразди в сім’ї, чоловік писав заяву на мобілізацію, його призивали, а потім до мене приходила дружина з дітьми та починали вимагати вернути чоловіка назад", - додав Сушко.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець пояснив, що відмовитися від мобілізації в Україні також можна, адже "це не рабська держава". Однак у разі відмови військовозобов’язаний нестиме за це відповідальність.

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