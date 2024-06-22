Чи можуть в Україні з’явитися електронні повістки: у Міноборони дали чітку відповідь

Можливість надсилання електронних повісток дуже активно обговорюється в українському суспільстві, але наразі для цього немає ні технічної можливості, ні юридичного підгрунтя.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, пише Новое время.

"Наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. В застосунку Резерв+ немає такого функціоналу. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у Резерв+ наразі не здійснюється", - сказала вона.

Вона також зазначила, що ідея електронних повісток є можливою виключно, якщо від моменту ідеї до моменту прийняття закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури, якщо це буде провалідовано абсолютно всіма ключовими учасниками цього процесу.

"Якщо буде прийняте відповідне законодавство, буде здійснене відповідне доручення, ми з командою візьмемо це в роботу, проаналізуємо цю можливість технічно і надамо відповідь, яким чином і в які строки ми можемо це зробити. Зараз поки що немає навіть предмета такої розмови, немає жодного положення в чинному законодавстві", - додала вона.

Нагадаємо, згідно із Законом про мобілізацію, який вже підписав президент України Володимир Зеленський, електронні повістки вручати не будуть. Як і нині, отримати їх зможуть військовозобов'язані чоловіки у паперовому вигляді. Електронний кабінет, який за своїм бажанням можуть створити громадяни України, які підлягають мобілізації, ніяк не впливатиме на вручення е-повісток.