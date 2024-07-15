Чи можуть винищувачі F-16 мати в Україні обмежене застосування: речник Пентагону пояснив нюанси

Коли Україна отримає винищувачі F-16, вони можуть мати обмежене застосування, допоки РФ розміщує свою ППО на території, по якій наша держава не може завдавати ударів далекобійною зброєю. Проте ситуація може змінитися, якщо будуть подавлені російські засоби ППО.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, пише “Громадське”.

“Нещодавно ми санкціонували використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів. Якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям. Але наша політика щодо ударів на великі відстані не змінилася. Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно”, - наголосив Пет Райдер.

Він також додав, що не можна жодним чином недооцінювати загрозу, яку РФ становить для України.

“Тому ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу”, - підкреслив Райдер.

Нагадаємо, що союзники по НАТО налаштовані доставити винищувачі F-16 до України якомога швидше.

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