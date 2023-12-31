Чи можуть виїхати за кордон багатодітні та чоловіки з інвалідністю: що кажуть у ДПСУ

Речник ДПСУ нагадав, що перетинати кордон можуть військовозобов'язані особи, які мають військово-облікові документи і можуть надати документи про відстрочку від призову.

У ДПСУ прокоментували повідомлення про проблеми із випуском за кордон чоловіків з ІІІ групою інвалідності і багатодітних батьків.

Всі нюанси пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі ТСН.

"Є законодавство, яке регламентує перетин державного кордону, в тому числі і окремі норми, які діють на час воєнного стану. Прикордонники чітко дотримуються законодавства. Особи, які слідують через кордон також мають дотримуватися норм", – зазначив він.

Демченко нагадав, що прикордонники досить часто викривають підробки документів, до яких вдаються ухилянти, аби втекти з України.

"Ми викриваємо, що мета поїздки в деяких випадках не збігається з тим, що дозволено під час дії воєнного стану. Прикордонники як і раніше ретельно перевіряють умови виїзду тих категорій, кому дозволено лишати межі України. Змін у постанові уряду не було. Але на працівниках ДПСУ як і раніше лишається відповідальність чітко перевіряти умови виїзду. Ми будемо це робити і надалі.

Перевіряємо документи про інвалідність, про те, що людина є багатодітним батьком. Перевіряємо на предмет підробки", – сказав Демченко.

Речник ДПСУ нагадав, що перетинати кордон можуть військовозобов'язані особи, які мають військово-облікові документи і можуть надати документи про відстрочку від призову. У них з собою повинні бути витяги засідань органів ТЦК про надання відстрочки. Ці витяги можна отримати у ТЦК.

"Ми часто викривали підроблені документи про багатодітність або фальшиві свідоцтва про народження. Тому прикордонники мають право перевіряти документи, які видають ТЦК", – підсумував він.

Нагадаємо, у Мережі масово почали з'являтися повідомлення про проблеми із випуском за кордон чоловіків, які мають на це право. Зокрема, повідомлялося, що 29 грудня прикордонники перестали випускати чоловіків, які мають 3 групу інівалідності та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю.

Також повідомлялося про невипуск багатодітних батьків. У чоловіків вимагали показати військово-облікові документи від ТЦК про відстрочку.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про посилення перевірок чоловіків, які мають право на виїзд.

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