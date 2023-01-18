Чи можуть виїхати за кордон військовозобов'язані, які мають посвідку на проживання в іншій країні: відповідь адвоката

Експерт розповів, чи можуть військовозобов'язані українці, які мають посвідку на проживання в іншій країні, повернутися до України, а потім знову виїхати за кордон.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої заборонено виїжджати за межі країни військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років. Водночас для осіб, які мають посвідку на проживання в іншій країні, передбачені дещо інші правила.

Які саме правила застосовуються до таких військовозобов'язаних - розповів член Ради Комітету Асоціації правників України з міграційного права Владислав Зайцев у коментарі ZN.UA.

За його словами, законодавством не передбачено жодних винятків щодо перетину кордону під час військового стану для осіб, які мають посвідку на постійне проживання в інших країнах. Однак юрист зазначив, що такі українці можуть залишати межі країни за певних умов.

Зайцев пояснив, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за наявності відповідних позначок у паспортному документі. Проте особи, які виїжджають уперше, мають надати паспортний документ, у якому буде проставлено штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання.

За словами адвоката, громадяни України, які постійно проживають за кордоном, під час перетину кордону мають надати паспорт зі штампом про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та штампом про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України. Також це може бути довідка про перебування на консульському обліку, яка надається дипломатичними установами України.

"Отже, чоловіки, які мають посвідку на постійне проживання за кордоном та пройшли процедуру оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, можуть вільно повернутися до України та виїхати назад в разі надання на кордоні відповідних документів", – розповів Зайцев.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військовозобов'язаним українцям, які мають бронювання від призову, дозволять виїжджати за кордон.

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