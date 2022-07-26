Чи можуть вручати повістки посеред вулиці та на блокпостах - відповідь юриста

В українському законодавстві порядок вручення повісток не прописаний. Тобто чіткого положення про їх вручення немає.

Тому адвокат та очільник "Української незалежної фундації юристів" Ростислав Кравець каже, що вручення повісток на блокпостах, у різних закладах чи на вулиці нібито законне.

Про це він розповів сайту "Телеграф".

Кравець наголошує, що водночас вручати повістку можуть лише уповноважені особи.

"Не просто громадяни з автоматами та пов'язками, які зупиняють вас на вулиці, перевіряють документи - і вручають повістку. А безпосередньо уповноважені центрами комплектації особи, які зобов'язані мати при собі відповідні документи, включаючи вже заповнені - для вручення повістки конкретному військовозобов'язаному", - наголосив експерт.

Крім того, слід зважати, що вручати можуть різні види повісток.

"Наприклад, повістка для проходження медкомісії. Або повістка для направлення до військової частини. Або мобілізаційне розпорядження. І залежно від того, від отримання якого порядку ухиляється особа, виникає або адміністративна, або кримінальна відповідальність", – зазначив юрист.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що наразі відбувається з мобілізацією. За його словами, проблем та провалів з набором до війська наразі немає.

Тому військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Викликають до військкомату інколи навіть тих, хто звільнений від мобілізації. Чи можна відмовитися від повістки, якщо так, то в якому разі, розповідаємо в матеріалі ТСН.ua.

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