Чи можуть вручати повістки українцям в Польщі: в ЦПД спростували російські фейки

Мережею шириться чергова хвиля фейкових повідомлень про вручення повісток українцям призовного віку за кордоном. Зокрема, проросійські медіа повідомляють, що в польських містах Познань та Тарнів українські чоловіки почали отримувати повістки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Застерігаємо! Відповідно до правил, українські дипустанови за кордоном повинні вести військовий облік чоловіків. Проте вони не мають права на вручення повісток людям, які перебувають на консульському обліку", - йдеться у повідомденні.



Водночас в ЦПД зазначили, що дипустанови повинні доносити інформацію про початок призову на строкову військову службу до громадян України призовного віку, які не мають звільнень від служби, а також зобов’язані сприяти їх поверненню на територію України в разі мобілізації чи у воєнний час.

"Тому, відео із врученням повісток є фейковою постановкою Кремля", - зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть комунальники вручати повістки.

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