Чи можуть вручити повістку тим, хто оновив дані в "Резерв+": відповідь Міноборони 

В Україні військовозобов'язаним чоловікам, які оновили свої дані в застосунку "Резерв+" також можуть вручити повістку. Зокрема, і на вулиці.

Про це повідомив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що мобілізація в країні триває вже не перший рік. Від початку повномасштабного вторгнення тривають мобілізаційні процеси в доволі серйозному обсязі, а тому повістку дійсно можуть вручити на вулиці.

"Якщо людина оновила свої дані через "Резерв+", вона виконала норму закону, який набув чинності від 18 травня 2024 року. Але така особа може бути в розшуку через порушення правил військового обліку. Вона може бути також направлена на військово-лікарську комісію і запрошена для уточнення даних. Тобто - це може відбутися", -наголосив він.

Нагадаємо, якщо чоловік призовного віку не оновить свої військово-облікові дані до 16 липня, то йому можуть надіслати повістку поштою. Повістка у такому разі буде вважатися врученою.

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