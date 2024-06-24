Чи можуть забрати мандат у Тищенка: у “Слузі народу” зробили заяву

Тищенко — мажоритарний депутат, тож складання мандату — це “питання його і його виборців”.

Після того, як охорона Миколи Тищенка напала на колишнього добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра “Сина” Павлова у Дніпрі, керівник ОП заявив, що така поведінка несумісна зі статусом народного депутата.

Чи можливо забрати мандат у Тищенка, NV дізнався у представника “Слуги народу” Олександра Качури.

Тищенко є позафракційним депутатом, підкреслив Качура, — того раніше виключили з фракції партії “Слуга народу”.

Водночас для дострокового припинення повноважень будь-якого нардепа існує всього 7 підстав:

складення повноважень за його особистою заявою;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

невходження народного депутата, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії(виборчого блоку політпартій) або виходу народного депутата із складу такої фракції;

його смерті.

Представник монобільшості також зазначив, що Тищенко — мажоритарний депутат, тож складання мандату — це “питання його і його виборців”: “Він це рішення може ухвалити самостійно виключно в рамках чинного законодавства”.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на скандал за участю нардепа Миколи Тищенка та назвав поведінку останнього ганебною.

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