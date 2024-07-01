Чи можуть заброньовані чоловіки виїжджати за кордон: пояснення

Чоловіки призовного віку можуть виїжджати за кордон за певних умов.

В Україні під час дії воєнного стану виїжджати за кордон може лише певна категорія чоловіків.

Чи можна чоловікам з бронюванням виїхати з України – читайте далі.

Виїзд за кордон з бронюванням

Бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Заброньовані працівники підприємств, установ та організацій мають право перетинати кордон в умовах воєнного стану.

Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон з метою відрядження, але за умови повернення до Україну після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження.

Крім того, обов’язковою вимогою є наявність документів, що підтверджують мету відрядження, документів на бронювання та військового квитка.

Чоловіку при перетині кордону необхідно мати при собі документ, що підтверджує його легітимність перебування за кордоном, а також військово-обліковий документ.

Хто може отримати бронь

Заброньованими можуть бути військовозобов'язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, за умови, що їхня робота є необхідною для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань Сил Оборони;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

відрядження через державний кордон громадян України в умовах дії правового режиму воєнного стану можливе лише для заброньованих працівників. Вони мають право на виїзд за межі України за наявності:

діючого закордонного паспорта;

документів, які підтверджують службове відрядження;

витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаного.

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Раніше ми пояснювали, чи можна виїхати за кордон з відстрочкою від мобілізації.

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