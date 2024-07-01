Чи можуть заброньовані чоловіки виїжджати за кордон: пояснення

Чоловіки призовного віку можуть виїжджати за кордон за певних умов.
В Україні під час дії воєнного стану виїжджати за кордон може лише певна категорія чоловіків.
Чи можна чоловікам з бронюванням виїхати з України – читайте далі.
Виїзд за кордон з бронюванням
Бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.
Заброньовані працівники підприємств, установ та організацій мають право перетинати кордон в умовах воєнного стану.
Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон з метою відрядження, але за умови повернення до Україну після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження.
Крім того, обов’язковою вимогою є наявність документів, що підтверджують мету відрядження, документів на бронювання та військового квитка.
Чоловіку при перетині кордону необхідно мати при собі документ, що підтверджує його легітимність перебування за кордоном, а також військово-обліковий документ.
Хто може отримати бронь
Заброньованими можуть бути військовозобов'язані, які працюють:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, за умови, що їхня робота є необхідною для забезпечення функціонування зазначених органів;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань Сил Оборони;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
- відрядження через державний кордон громадян України в умовах дії правового режиму воєнного стану можливе лише для заброньованих працівників. Вони мають право на виїзд за межі України за наявності:
- діючого закордонного паспорта;
- документів, які підтверджують службове відрядження;
- витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаного.
Раніше ми пояснювали, чи можна виїхати за кордон з відстрочкою від мобілізації.