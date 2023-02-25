Чи можуть заброньовані працівники виїжджати закордон у відрядження: відповідь Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи можуть заброньовані військовозобов'язані виїжджати закордон у відрядження.

Кабінет міністрів у рішення про систему бронювання на підприємствах не передбачив можливості для військовозобов'язаних виїжджати в закордонні відрядження.

Про це розповів очільник уряду Денис Шмигаль в інтерв'ю українському Forbes.

"Ми не прописували та не передбачали цього в постанові", - сказав він.

Крім того, Шмигаль додав, що нова система бронювання була покликана встановити справедливість. За його словами, розробляючи документ, уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку.

"В нас були тривалі дискусії з Генеральним штабом та військовими. Вийшов збалансований документ, який враховує побажання обох сторін", - додав Шмигаль.

Так, якщо раніше на підприємстві можна було забронювати 40% від штату, то зараз до 50% від військовозобов’язаних працівників. Це справедливіший підхід.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України від 27 січня змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Нові правила передбачають відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення під час воєнного стану. Детальніше - в матеріалі ТСН.ua.

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