Чи наближається до України похолодання: погодні гойдалки не зупиняються

Втім, є натяки на прихід справжньої зими найближчим часом. Синоптики повідомили, скільки буде опадів до кінця тижня, і коли температура знизиться до -9 градусів.

Чим здивує українців погода 19 грудня, чи очікувати погодних сюрпризів на вікенд та що буде за вікном на Різдво – читайте в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

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Погодні "гойдалки"

Грудень перетнув свій екватор і щодня дивує українців різною погодою. То засніжить, то задощить, то зовсім все замерзне і дорога перетворюється на лід. Синоптики зазначають, що погода в Україні до кінця тижня буде мінливою, з коливаннями температури повітря від +12 до -9 градусів.

У четвер, 19 грудня, в Україні стане ще трохи тепліше порівняно з попереднім днем. Однак у деяких областях варто очікувати опадів у вигляді снігу з дощем та низькою температурою повітря. Синоптики зазначають, що у цей день буде хмарна погода. Температура повітря у західній частині України у четвер буде на рівні +8.. +10 градусів вдень та до +4 градусів у нічний час. У центральній частині очікується до +6..+8 градусів вдень, а вночі температура впаде до 0..+2 градусів. На півночі та сході вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2.. +4 градусів, а вночі буде від -1 до -3 у північних областях, і до -6 у східних. При цьому у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях пройде сніг із дощем у цей день. Тим часом на півдні країни температура повітря вдень буде від +7 до +10 градусів. Вночі стовпчики термометрів впадуть до +2..+4.

Примітно, що за словами Наталки Діденко, 19-20 грудня знову потеплішає, а ось 20-21 грудня почне температура повітря знижуватися. Аж до Різдва в Україні ніяких особливих морозів не передбачається, зазначає синоптикиня.

Погода на вихідні

Зазначимо, що протягом другої половини тижня, кількість опадів в Україні зменшиться, проте, за прогнозом синоптиків, ближче до вихідних у країні спостерігатиметься зниження температури повітря, подекуди до значних морозів -9 градусів. У п’ятницю, 20 грудня, невеликий дощ із мокрим снігом пройде місцями у західних областях, а також у північній частині країни, на решті територій без істотних опадів. Вітер переважно південної чверті, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +1+6 градусів, денна +6+11 градусів, у Карпатах близько 0 градусів.

Поки що ми маємо зимовий період "з коливаннями" та епізодичними проявами морозу. Перед вихідними до нашої країни прийде новий атмосферний фронт, але він буде малоактивний. У суботу, 21 грудня, місцями по всій країні пройдуть дощі з мокрим снігом, лише у західній частині, а також на крайньому сході та у Криму переважно без опадів. Вітер південний із переходом на північний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря становитиме -2+3 градуси, денна +2+7 градусів, у Криму до +12 градусів, у Карпатах протягом доби -3−8 градусів. У неділю, 22 грудня, переважно без опадів у північних та західних областях, на решті територій пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом й туманами. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північної чверті, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -2+3 градуси, денна +2+7 градусів. У Карпатах вночі -4−9 градусів, вдень -1−6 градусів.

Майже весь тиждень у нас досить теплий. Хіба що на початок наступного тижня дещо зменшаться температурні показники, зазначає синоптикиня Наталка Птуха і розповідає чи буде сніг на Різдво.

"На Різдво, 25 грудня, значних морозів не передбачається. Якщо зараз переважають плюсові значення, інколи трохи нижче нуля, то впродовж різдвяного тижня температура загалом буде близько нуля. Можливі опади, найшвидше — сніг з дощем. Хіба що ближче до кінця року поле підвищеного тиску забезпечить погоду без опадів"

Теплі зими

Щодо прогнозу температури повітря на зиму 2024/2025, то всі світові прогностичні центри одностайні у своїх висновках: температура повітря протягом найближчих місяців як у Європі, так і в Україні залишатиметься аномально високою. Цьому сприятиме як посилення парникового ефекту, так і особливості загальної циркуляції атмосфери, які будуть характерними для цього періоду. Очікується, що друга половина зими в Україні також може бути теплішою, ніж зазвичай, а середня за сезон температура повітря — на 1–2 градуси вищою за норму. Дуже ймовірно, що в південних областях країни, на Закарпатті, а також на півдні Кіровоградської, Дніпропетровської областей середня за зиму температура повітря буде додатною, коливаючись від 0 до 2˚С. Найнижчі температури ймовірні на північному сході країни й на високогір’ї Карпат. Середні за сезон їхні значення можуть бути від’ємними й коливатись у межах від -3 до -4˚С і нижче.

Холод навідуватиметься

Примітно, що найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. 2025 року він може бути на один градус теплішим за кліматичну норму, а його середня за місяць температура може коливатися від +1...-2˚С на півдні до -3 й нижче в північних, північно-східних областях і Карпатах. Лютий також може бути на один градус теплішим проти його середніх багаторічних значень у 1991–2020 роках. На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною — +1-2˚С градуси й вище, а на північному сході до -3…-4˚С градусів і нижче. Кількість опадів узимку в Україні очікується в межах норми: від 90–130 мм на рівнинній території до 200 мм і більше в Карпатах. Проте на погоду взимку 2024/2025 у північній півкулі може також уплинути циркумполярний вихор і різке стратосферне потепління, ймовірність формування якого зростає. В разі виникнення такого явища ймовірними є потужні затоки арктичного повітря в південні широти, що може спричинити різке зниження температури. Раптові короткочасні похолодання взимку на тлі аномально високої температури повітря можливі й в Україні в разі розвитку таких процесів.

Нагадаємо, хоча до України і прийшло незначне потепління і місцями термометри показують +10, зима є зимою, і захворіти зараз простіше простого. Синоптики розповіли, що 18 грудня над нашою країною переважатиме тепла повітряна маса. Однак вже до кінця тижня ситуація зміниться.

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