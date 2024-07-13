Чи наблизив закінчення війни: дипломат зробив невтішні висновки після саміту НАТО у Вашингтоні

Підсумкова декларація Саміту НАТО у Вашингтоні свідчать про налаштування Заходу та США на війну на виснаження.

Таку думку висловив дипломат, посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий в інтерв'ю Укрінформ.

"Якщо говорити про стратегію, то так, адже це найбільше наближення двох сторін – України та цієї організації – за весь час, відлік якого розпочинається десь з 2002-2003 років. Але з точки зору очікувань минулого року, тобто після саміту у Вільнюсі, то, звісно, наші очікування не виправдались. Я вважаю, що НАТО, а насамперед США і Німеччина, недооцінюють силу сигналу запрошення України для завершення війни", - вважає дипломат.

Він вважає, що заяви західних партнерів про довгострокову підтримку України та "незворотність її приєднання до НАТО" на сьогодні є "абсолютно недостатніми".

"Я не хотів би спекулювати й говорити, що вони не зацікавлені в зупиненні війни. Це не так. Але всі їх дії та підсумкова декларація свідчать про налаштування на війну на виснаження. Тобто показати Кремлю, показати очільнику Росії, що його цілі нездійснені. Про це якраз говорить і фраза про "незворотність приєднання України до НАТО" і те, що буде довгострокова допомога. Проте насправді до таких заяв у Кремлі вже звикли. Хоча, скажімо, для моменту на майбутнє це досить сильні заяви, але для самої війни на сьогодні – абсолютно недостатньо", - висловився Чалий.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефінішина припустила, коли Україна може отримати запрошення на вступ до НАТО.

Саміт НАТО у Вашингтоні наближає чи віддаляє завершення війни?

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