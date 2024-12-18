Чи надає Україна допомогу сирійському повстанському руху: відповідь Зеленського

У пресі з'явилася інформація про те, що Україна надає допомогу сирійському повстанському руху. Однак це не відповідає дійсності.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю LeParisien.

"Ми не маємо офіційної інформації про це. Ми говорили про гуманітарну допомогу. Ми готові допомагати сирійському населенню продуктами харчування, нашими крупами, нашою кукурудзою", – констатував він.

Раніше Зеленський сказав, що Україна за Конституцією не може відмовитися від своїх територій, але повернути їх сил наразі немає. Як зазначив президент Володимир Зеленський, ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Утім Захід, який нас підтримує, займає з ним м'яку позицію.

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