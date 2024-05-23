Чи направлення на ВЛК обов’язкове для всіх, хто прийшов до ТЦК

Наразі ВЛК найчастіше діють при місцевих військкоматах, тому після візиту до ТЦК вам одразу дадуть направлення на проходження огляду.

ТЦК розглядає направлення на військово-лікарську комісію індивідуально.

Про це повідомив заступник очільника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва — підполковник Павло Литвин, пише "Громадське".

"Пройти ВЛК доведеться, зокрема, тим, хто має статус "у розшуку". Якщо людина багато років не оновлювала дані про стан здоров’я — зрозуміло, що її негайно треба відправити на ВЛК", - сказав він.

У разі, коли людина непридатна до служби — немає сенсу тримати її на військовому обліку: це і спростить роботу центру комплектування, і дозволить зайвий раз не тривожити людину. Тому інформація про стан здоров’я є важливою для облікових даних.

Водночас військово-лікарської комісії можуть уникнути люди з бронюванням — наприклад, військовозобов’язані, які працюють у критичній інфраструктурі. У такому разі для ТЦК недоцільно направляти на ВЛК громадянина, якого все одно не будуть мобілізовувати найближчим часом.

Нагадаємо, що електронний військовий квиток створять на базі реєстру "Оберіг". Також завдяки системі буде доступне бронювання військовозобов’язаних.

Крім того, стало відомо, кому та коли потрібно прийти до ТЦК навіть без повістки.

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