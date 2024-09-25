Чи народжують українці третю дитину, щоб отримати відстрочку від мобілізації – демографиня відповіла

Деякі чоловіки можуть наважитися на третю дитину, щоб отримати відстрочку від мобілізації, але точні цифри важко визначити.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в інтерв'ю "Українській правді"

Вона зазначила, що, швидше за все, рівень народжуваності залишиться приблизно таким же, як у 2023 році, і складе близько 180–190 тисяч дітей.

Говорячи про можливу тенденцію, коли частина чоловіків намагається отримати відстрочку від мобілізації, наважуючись на третю дитину, Лібанова відповіла, що це може бути правдою, але важко визначити точну кількість таких випадків. Вона підкреслила, що статистика народжуваності не фіксує черговість народження дитини, що ускладнює аналіз.

Щодо ідеї деяких політиків впровадити "податок на бездітність" для стимулювання народжуваності під час війни, Лібанова зазначила, що ця пропозиція не знайшла підтримки і була різко розкритикована. Вона зауважила, що подібна практика вже існувала за радянських часів і не спрацювала. Якщо ж йдеться про додаткові гроші до бюджету, то в цьому випадку, можливо, є сенс у таких ініціативах.

Нагадаємо, демографиня вважає, що більшість залишиться за кордоном, оскільки їм нікуди буде повертатися через руйнування.

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