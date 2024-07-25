Чи назвали китайські дипломати війну в Україні війною: Кулеба зробив заяву

Мністр закордонних справ України зауважив, що як Китай, так і українські представники під час зустрічі діяли у межах своєї усталеної термінології.

Дипломати Китаю під час перемовин не називають повномасштабну війну РФ проти України саме війною. В Китаї все ще дотримуються своєї термінології, вживаючи визначення "українська криза".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтервʼю журналістці ТСН Наталі Нагорній за підсумками своєї поїздки до китайського міста Гуанчжоу.

Міністр додав, що китайські колеги під час бесіди з українськими представниками діють у межах своєї усталеної термінології.

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"Вони дотримувалися своєї термінології: "українська криза". А ми дотримувалися своєї термінології: "російська агресія проти України". Всі працювали в межах словникового запасу", — розповів Кулеба.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками важливих переговорів з очільником МЗС Китаю Ван І повідомив: китайський колега погодився, що потрібна не "ілюзія миру", а "справедливий та сталий мир".

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