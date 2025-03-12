Під час переговорів української та американської делегацій у Джидді (Саудівська Аравія) не обговорювалися питання відставки президента України Володимира Зеленського та проведення в країні виборів.

Про це повідомила кореспондентка Fox News Нана Саджая із посиланням на поінформоване джерело.

"Джерело, яке безпосередньо бере участь в українсько-американських переговорах, повідомило мені – проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді", - написала вона в соцмережі Х.

Нагадаємо, раніше кілька американських республіканців, включаючи сенатора Ліндсі Грема та спікера Майка Джонсона, запропонували Зеленському піти у відставку після п’ятничної бурхливої ​​бесіди в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом.

На що Зеленський відповів, що піде у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО.

"Мене можна обміняти на НАТО. Я сказав, що обмінююсь на членство в НАТО, значить, я свою місію виконав", – каже президент України.