Чи обов’язково йти до військкомату, щоб отримати направлення на ВЛК: пояснення нардепа

Для цього не обов’язково йти саме в ТЦК.

У новому законі про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, спрощений порядок проходження військово-лікарських комісій.

Про це розповів співатор закону про мобілізацію, депутат Верховної Ради Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

Він наголошує, що не варто плутати отримання повістки, фізичну появу людини в ТЦК і проходження військово-лікарської комісії.

"Ще влітку минулого року ми передбачили дуже розгалужену мережу тих лікарських закладів, де можна пройти військово-лікарську комісію, це перше. Не обов’язково йти саме в ТЦК. Оновлення персональних даних через електронний кабінет без ВЛК. У звичному режимі надішлють повістку або через електронний кабінет викличуть на певний час, коли їм необхідно буде пройти військово-лікарську комісію", — зазначив Веніславський.

Він пояснив, це зменшить черги у ТЦК.

Як зауважують юристи, відмова від проходження військово-лікарської комісії суперечить чинному законодавству. Наказом Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 року передбачено, що основна мета ВЛК – забезпечення якісного призову громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ.

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