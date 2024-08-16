Чи очікувати 40-градусної спеки вихідними, 17-18 серпня: прогноз синоптиків 

Спекотна погода ще не збирається залишати Україну. Від наступного тижня температура повітря зросте.

Про це повідомила метеорологиня "Укргідрометцентру" Наталя Птуха в коментарі "РБК-Україна".

Останні розрахунки показують, каже метеорологиня, що найближчими вихідними та на початку наступного тижня буде досить спекотно.

"Показники температури в більшості областей будуть у межах 27–34 градусів, а на півдні — 35–37 градусів. Поки що 40 градусної спеки на півдні, як це було в липні, за прогнозами не передбачається", — зазначила вона.

За даними метеорологині, хвиля тепла не має бути такою виснажливою. Водночас у денні години вихідними і на початку наступного тижня буде спекотно.

Свіжіше 17–18 серпня буде в західних регіонах, адже там пройдуть короткочасні грозові дощі.

"Вихідними вже не буде такого потужного впливу антициклону Mashal, тому може виникати хмарність, переважно в північно-західних областях. У більшості регіонів утримуватиметься погода без опадів, але водночас такої стабільно ясної та безвітряної погоди, як зараз, не буде", — додала Птуха.

Нагадаємо, Людмила Труфіна повідомила ТСН, що Україні слід очікувати на повернення спекотної погоди через потужний антициклон. Вона зазначила, що хоча останніми днями українці помітили зниження температури та дехто навіть скаржився на прохолодну погоду — це тимчасове явище. Синоптики передбачають, що тепло повернеться дуже скоро.

Спека повертається! Прогноз погоди

Читайте також: