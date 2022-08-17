Чи очікувати тріскущих морозів: головний синоптик описав, якою цьогоріч буде зима

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що цьогоріч суворої зими не буде, однак очікуються морозні періоди із мінусовими градусами.

Однак, за прогнозами головного синоптика, періоди із сильними морозами будуть короткочасними.

Про це розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

"Дуже холодної зими не буде. Така ймовірність для України є мізерною. Усі зими у нас із температурним режимом вищі за норму. Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткі і на загальному періоді зими не позначаться", - сказав він

Директор Укргідрометцентру пояснив, що на не дуже холодну зиму вплине глобальне потерпління. За його словами, за останні роки середня температура січня – лютого в Україні зросла на 2 – 2,5 градуси.

"Тому що за останні 25 років середня температура січня – лютого в Україні зросла на 2 – 2,5 градуси. А це означає, що зменшилась кількість днів із негативною середньодобовою температурою, тривалість зимового періоду скоротилася. А в окремі роки ми навіть не можемо оцінити, була зима чи ні", - додав він.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко розповіла, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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