Чи очікувати українцям відключень світла 17 грудня: в "Укренерго" зробили несподівану заяву

В енергетичній компанії просять споживачів не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно у період від 8:00 до 22:00.

В Україні у вівторок, 17 грудня, відключень світла не прогнозується.

Про це повідомило "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", — йдеться у повідомленні.

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В енергетичній компанії просять споживачів не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно у період від 8:00 до 22:00.

Нагадаємо, в Україні запровадили нові графіки відключень світла, які будуть однаковими для всіх регіонів. Чому змінили графіки, що нового придумали і чи полегшить це життя людям – в ексклюзиві TSN.ua.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СВІТЛО ВИМИКАТИМУТЬ ПО-НОВОМУ! В Україні – нові графіки відключення світла! Що змінилось?

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