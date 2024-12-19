Чи очікувати українцям відключень світла 20 грудня: гендиректор YASNO зробив важливу заяву

Сергій Коваленко нагадав про економію у пікові години.

В Україні у п'ятницю, 20 грудня, відключень світла не прогнозується.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

"Вечір Завтра без відключень. Але не забувайте про економію у пікові години. А також те, що настав час заплатити за світло", – нагадав Сергій Коваленко.

Нагадаємо, в Україні запровадили нові графіки відключень світла, які будуть однаковими для всіх регіонів. Чому змінили графіки, що нового придумали і чи полегшить це життя людям – в ексклюзиві TSN.ua.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СВІТЛО ВИМИКАТИМУТЬ ПО-НОВОМУ! В Україні – нові графіки відключення світла! Що змінилось?

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