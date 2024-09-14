Чи очікують в Україні проведення виборів-2025: в Раді запланували видатки на ЦВК

Верховна Рада перегляне держбюджет після закінчення війни, щоб виділити кошти на проведення виборів.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Державному бюджеті наразі не передбачено виділення коштів на проведення будь-яких виборів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"По виборах в Бюджеті [на 2025 рік – ред.] нічого поки не заклали. Тобто видатки на ЦВК майже на рівні цього року, навіть трохи менші", – написав нардеп.

Водночас депутати втретє ухвалили "класичну статтю", яка вже була в попередніх державних бюджетах:

"Кабінету Міністрів України разом з Центральною виборчою комісією після припинення чи скасування воєнного стану в Україні подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів".

Нагадаємо, за результатами соцопитування, дві третини українців проти виборів президента і Верховної Ради під час війни.

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