Чи оголосить Путін мобілізацію і чому через місяць в Україні можуть з'явитися "шлункові батальйони"

Президент Росії Володимир Путін ніколи не неважиться на загальну мобілізацію. Натомість до "добровольчих батальйонів" в РФ вступають чоловіки віком 50+.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Він ніколи не наважиться. Особливо зараз ,коли ми дізнаємося такі дуже цікаві факти. Наприклад, для Кремля на замовлення робили приховане соціологічне опитування. Так от вияснилося, що це війна так званих старперів. 72% підтримки війни - це категорія 60+, а в категорії 20-30 років - там підтримка війни - трохи більше 20%. Але 42 чи 47%, точно не пам'ятаю, в категорії 20-30 років, - проти війни. Середина 40-50 років - хитається 50 на 50%, а от старше покоління, ще радянське, їх 72% "за" війну, але ж вони не підуть воювати. Підуть воювати ті, кому від 20 до 50 років", - сказав він.

За словами Жданова, тому серед 50-річних і категорії віком 50+ є основна маса тих, хто записуються в "добровольчі батальйони", які сьогодні формують в Росії.

"Подивимося, які з них вояки.. Як остання хвиля мобілізації, яка була проведена в Німеччині в 1945 році і їх так прозвали через те, що шлунково-кишкові захворювання в тих батальйонах були масовими через стан здоров'я їхніх вояк. Ось те саме, я так розумію, ми можемо через місяць отримати тут на території України з боку російських військ", - додав експерт.

Нагадаємо, за даними Інституту дослідження війни, Путін кидає на війну в Україні нацменшини замість мобілізації етнічних росіян. Також в РФ створили "добровольчі батальйони", до лав яких беруть аби-кого.

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