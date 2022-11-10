Чи оплатять повний робочий день у разі відключення світла: юрист зазначив, що є нюанси

Під час віялових або аварійних відключень світла в Україні працівники, які працюють віддалено чи в офісі, не можуть повноцінно виконувати свої обов'язки та бути на зв'язку. Чи зберігається повна оплата праці фахівця, якщо його продуктивність знижувалась у періоди відключення світла не з його вини?

Юрист Вадим Кравцов пояснив ситуацію в інтерв'ю каналу 24.

За його словами, оплата праці залежатиме від конкретної ситуації.

У разі форсмажору - якщо оператор не опублікував план відключень електроенергії заздалегідь, - зникнення світла є непередбачуваним, працедавець зобов'язаний оплатити робочий день повністю.

Про це йдеться у Кодексі законів про працю. У такому випадку, якщо є мобільний зв'язок, працівник має повідомити роботодавцю про ситуацію, що склалася.

У разі планових відключень, що як правило, не перевищують 4 години, працівник може виконати роботу тоді, коли світло буде, погодивши це з роботодавцем.

"Згідно зі статтею 60-2 Кодексу Законів про працю, працівник, який виконує свої обов'язки дистанційно, сам має розподіляти свій час так, щоб виконати свої завдання вчасно", - зазначив юрист.

Також роботодавець може надати працівнику допоміжні пристрої для роботи.

"Забезпечення працівника, у тому числі й видатковими коштами, лежить на роботодавцеві", - сказав юрист.

Нагадаємо, наразі в Україні немає передумов для блекауту, але він все ж можливий.

Як пояснили в ДТЕК, блекаут може статися лише тоді, коли автоматика без попередження вимикатиме систему через критичне перевантаження й критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію.

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