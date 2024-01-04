Чи отримала Росія перевагу у війні проти України: відповідь Держдепу США

На самому початку повномасштабного вторгнення провалився план Путіна захопити сусідню країну.
Масовані повітряні атаки Російської Федерації по території України аж ніяк не свідчать про досягнуту перевагу держави-агресорки у війні.
Про це заявив на брифінгу у четвер, 4 січня, речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Він категорично заперечив, що останній розвиток подій в Україні свідчить про перевагу Росії, наголосивши, що на полі бою кожна сторона отримує або втрачає контроль над територією.
“Однак коли ви подивитеся на остаточні ставки цієї війни, стає цілковито зрозумілим, що Україна вийде з неї незалежною, сильною [державою] з покращеною економікою і поглядом в бік Заходу – в той час як Росія прагнула від початку, щоби Україна дивилася в бік Сходу, але також, щоби Україна фактично входила би до складу РФ”, - пояснив Метью Міллер..
Він нагадав, що на самому початку повномасштабного вторгнення провалився план Путіна захопити сусідню країну. Натомість Україна звільнила близько половини захоплених тоді Росією територій та поновила мирне судноплавство в Чорному морі.
Нагадаємо, ключовою темою засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться 10 січня, стане посилення української ППО та ПРО після нещодавніх масованих обстрілів з боку Російської Федерації.
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