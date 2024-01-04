Чи отримала Росія перевагу у війні проти України: відповідь Держдепу США

На самому початку повномасштабного вторгнення провалився план Путіна захопити сусідню країну.

Масовані повітряні атаки Російської Федерації по території України аж ніяк не свідчать про досягнуту перевагу держави-агресорки у війні.

Про це заявив на брифінгу у четвер, 4 січня, речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він категорично заперечив, що останній розвиток подій в Україні свідчить про перевагу Росії, наголосивши, що на полі бою кожна сторона отримує або втрачає контроль над територією.

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“Однак коли ви подивитеся на остаточні ставки цієї війни, стає цілковито зрозумілим, що Україна вийде з неї незалежною, сильною [державою] з покращеною економікою і поглядом в бік Заходу – в той час як Росія прагнула від початку, щоби Україна дивилася в бік Сходу, але також, щоби Україна фактично входила би до складу РФ”, - пояснив Метью Міллер..

Він нагадав, що на самому початку повномасштабного вторгнення провалився план Путіна захопити сусідню країну. Натомість Україна звільнила близько половини захоплених тоді Росією територій та поновила мирне судноплавство в Чорному морі.

Нагадаємо, ключовою темою засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться 10 січня, стане посилення української ППО та ПРО після нещодавніх масованих обстрілів з боку Російської Федерації.

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