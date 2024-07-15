Чи отримала Україна результат від саміту НАТО: Зеленський зробив важливу заяву

За його словами, для запрошення потрібне колективне рішення всіх членів НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава отримала від саміту НАТО “той максимум, який могла”.

Про це глава держави повідомив піл час конференції, на якій відповідав на низку важливих питань.

За його словами, "Україна отримала той максимум, який могла". Проте не отримала того, що не може під час повномасштабного вторгнення РФ - а саме, запрошення доєднатися до Альянсу.

“Запрошення в НАТО і членство Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, якщо вона у війні”, – наголосив президент.

Він також підкреслив, що для запрошення потрібне колективне рішення всіх членів НАТО.

Нагадаємо, що українське керівництво розчароване, що саміт НАТО не передав ЗСУ нової наступальній зброї та не дозволив атакувати цілі в глибині території агресорки Росії.

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