Чи отримають ФОПи право економічного бронювання від мобілізації: нардеп пояснив нюанси

В Україні існують цілі індустрії, в яких ФОПи є важливою складовою бізнес-процесів.

У більшості моделей економічного бронювання, які розглядають у Верховній Раді, передбачено таку можливість для самозайнятих фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це повідомив народний депутат Дмитро Наталуха у своїй колонці для “Главком”.

За його словами, в Україні існують цілі індустрії, в яких ФОПи є важливою складовою бізнес-процесів, тому не бронювати їх, на думку нардепа, було б помилкою.

“Через це в одному тільки ІТ ми втрачаємо мільярди, через зриви контрактів та перестороги іноземців в укладанні нових саме з українцями”, — зауважив Дмитро Наталуха.

Він зауважив, що у двох з трьох моделей економічного бронювання закладено таку опцію.

“Втім, для них [фізичних осіб-підприємців] є додаткові вимоги щодо термінів реєстрації та обороту, щоб відсіяти “фейкові” ФОПи", — наголосив Наталуха.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань з нацбезпеки, оборони і розвідки вважають, що економічне бронювання попри неоднозначне ставлення у суспільстві та владі все ж буде працювати.

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