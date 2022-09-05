Чи отримають пенсії ті військові, яких повторно мобілізували: відповідь Пенсійного фонду

Після звільнення зі служби військовослужбовці отримують військові пенсії. Що буде з цими виплатами за повторної мобілізації - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо військовослужбовець вийшов на пенсію, а потім був мобілізований повторно, він все одно буде отримувати виплати. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Військову пенсію призначають та виплачують після того, як військовослужбовець звільнеться зі служби. Проте виплата цих коштів не припиняється, якщо його знову мобілізують за таких обставин:

призов під час загальної мобілізації в особливий період;

призов резервістів в особливий період;

контракт під час особливого періоду (до його закінчення або дня звільнення).

Після звільнення таких військовослужбовців зі служби, розмір пенсії буде переглянутий, враховуючи доплати за додаткові вислуги років, а також грошове забезпечення за тою посадою, яку посідав військовослужбовець під час повторного звільнення.

Дане право підкріплене ст. 2 Закону України від 09.04.19922262-ХІІ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Документи для перерахунку та куди звертатися

Щоб військова пенсія була перерахована, уповноважений орган силового міністерства чи відомства, звідки військовослужбовець звільнився зі служби, повинен надати: