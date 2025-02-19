Чи отримають виплати родичі військових, які добровільно здалися в полон – відповідь ТЦК

В Україні запрацювали нові норми для отримання виплат рідними зниклих безвісти бійців чи полонених.

Родини військовослужбовців, які добровільно здалися в російський полон, втратять право на грошове забезпечення.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, передає "Полтавська хвиля".

Хто може отримати виплати за зниклого безвісти

Тепер військовослужбовці самі можуть визначати тих, хто отримуватиме їхні виплати, або зазначити, що заберуть гроші самостійно. Для цього вони повинні написати особисте розпорядження і вказати, хто має отримувати гроші.

50% грошового забезпечення зниклого військового рівними частинами розподіляють між рідними першої черги. До першої черги належать:

батьки,

дружина або чоловік,

представник неповнолітніх дітей.

В разі відсутності особистого розпорядження і перерахованих родичів першої черги 20% суми розподіляють між повнолітніми дітьми та рідними братами й сестрами.

50% або 80% невиплачених коштів залишаються у військовій частині доти, доки військовий не повернеться з полону. Якщо ж виявиться, що він загинув або оголошений судом померлим, ці гроші ввійдуть до спадщини.

Якщо військовий добровільно здався в полон, то йому або його рідним не виплатять гроші

На військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини, місця служби або дезертирували, не поширюється норма про виплати, каже Роман Істомін.

Раніше у Зеленського відповіли, чи вистачить у держави грошей на виплати мільйонів контрактникам.

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