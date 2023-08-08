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Чи отримує Росія зброю від КНДР: Данілов відповів, що про це відомо Україні

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Чи отримує Росія зброю від КНДР: Данілов відповів, що про це відомо Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов / Фото: Associated Press

За словами Олексія Данілова, сьогодні Україна може впевнено стверджувати, що Росія отримує іранську зброю. Щодо КНДР такої впевненості немає.

Україна поки не має свідчень, що Північна Корея передає Росії свою зброю. Але за ситуацією уважно стежать.

Про це 8 серпня розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо Росія звертається за допомогою до КНДР, це означає, що в неї "не все так добре" з озброєнням.

"Ми розуміємо, що там відбувається. Чи допомагатиме Корея чи ні, давайте подивимося. На сьогоднішній день ми не можемо сказати, що таке вже відбувається, але ми тримаємо руку на контролі, розуміємо наявні процеси, переговори, які є", - сказав Данілов.

Він додав, що зараз Україна може лише впевнено стверджувати про постачання Росії іранської зброї, яка використовується для вбивства мирного населення.

Нагадаємо, раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія хоче розширити військову взаємодію з Північною Кореєю та придбати у неї артилерійські снаряди для війни проти України. Про відповідні переговори дізналася американська розвідка.

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Дата публікації
Перегляди
598
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