Пенсія в період воєнного стану: в Пенсійному фонді відповіли, що буде / pixabay.com

Чи отримують українці пенсію під час воєнного стану: Пенсійний фонд України відповів про виплати

Чи отримують українці пенсію під час воєнного стану: Пенсійний фонд України відповів про виплати

Чи будуть нараховані пенсійні виплати та чи отримають українці пенсії під час воєнного стану читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розповідають на сайті Київської міської адміністрації, за словами Марини Лазебної, міністерки соціальної політики України, в умовах воєнного стану фінансування за лютий 2022 року вже відбулося в повному обсязі і вчасно.

Всі пенсії, які виплачуються на банківські рахунки, вже було зараховано 25 лютого 2022 року. Тобто відповідно до графіку.

Пенсіонери, яким пенсії приносять листоноші, також не повинні хвилюватися. Пенсійним фондом всі виплати були перераховані в повному обсязі. Очікуйте до 28 лютого 2022 року доставку коштів за місцем проживання від Акціонерного товариства “Укрпошта”. Період виплати було продовжено у зв’язку з небезпекою для роботи листонош.