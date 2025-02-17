Чи скасують воєнний стан в Україні після припинення вогню: у Раді відповіли 

Припинення вогню в Україні, якого можуть досягнути Київ та Москва, не означатиме скасування воєнного стану. Для скасування останнього необхідна низка умов.

Про це заявив депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода".

З його слів, скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану.

"Сам факт тимчасового припинення, точно не усуває ті загрози, які послугували у введенні правового режиму воєнного стану. Це ж не означає, що Росія відвела свої війська з тимчасово окупованих територій чи свої засоби ураження, які можуть завдавати ударів по Україні. З огляду на психічний стан Путіна, я думаю, ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій. Тому без гарантій того, що це матиме наслідком довготривалий мир, я не думаю, що воєнний стан може бути скасований", - пояснив Веніславський.

Нардеп наголошує, що терміни можливого скасування воєнного стану залежать від низки обставин. Зокрема, від відведення військ РФ, гарантій безпеки та результатів міжнародних перемовин.

"Це залежить від цілої низки обставин: від перемовин, від того, на яких умовах зійдуться сторони. Я маю на увазі Україну і РФ за участі Європи та Сполучених Штатів Америки, адже без цього, як сьогодні заявив президент, жодні домовленості українська влада не визнає", - наголосив Федір Веніславський.

Нагадаємо, NYT оцінило, які наслідки може мати угода президента США Дональда Трампа про закінчення війни в Україні. Видання пише, що встановлення балансу між суверенітетом України та вимогою Кремля щодо власних "гарантій безпеки" обіцяє стати найважчою частиною будь-яких переговорів.

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