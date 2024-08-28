Чи переконають Єрмак і Умєров американців щодо ударів по території РФ: експерт дав прогноз

Єрмак та Умєров вирушають до США для переговорів щодо далекобійної зброї, однак їхня ефективність під питанням.

Голова ОП Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров вирушать до США. Там вони вкотре спробують переконати наших партнерів дати Україні дозвіл атакувати об’єкти на території РФ американською далекобійною зброєю. Однак військовий оглядач Денис Попович вважає, що такі перемовини навряд чи стануть успішними.

Про це він сказав у ефірі Громадського радіо.

"Українська сторона робить багато спроб, щоб отримати цей дозвіл, але поки що безуспішно. Росія вже вживає заходів, щоб відсунути ті цілі, які можуть нас цікавити, за радіус дії цих боєприпасів. Якщо американська сторона потягне з цим питанням ще якийсь час, то й сенс надання цього дозволу буде значною мірою втрачено", – каже Попович.

За словами експерта, наразі йдеться про використання двох видів озброєння. Це авіаційні ракети Stormshadow з дальністю 250-300 кілометрів та ATACMS з дальністю 300 кілометрів.

"Якщо чесно, я навіть не уявляю, що має статися, щоб США нарешті надали нам цей дозвіл. Якщо раніше говорили про якісь "червоні лінії", викликані нашими діями, то після того, як ми зайшли до Курської області, нічого особливо не сталося. Навіть той обстріл, що був у понеділок, я не вважаю помстою за Курськ, оскільки він, вочевидь, планувався заздалегідь", – вважає оглядач.

Попович каже, що "червоні лінії", які встановлюють Сполучені Штати, є вкрай сумнівними, оскільки вони постійно змінюються. Україна вдарила по Кримському мосту, атакувала цілі на території РФ, зайшла до Курської області, проте реакції Заходу на ці дії не було.

Попович зазначає, що партнерів можна переконати дати нові дозволи не так словами, як конкретними діями, зокрема продовжити просування на територію Росії.

За словами експерта, надання зброї Україні стало у США політичним питанням. Про це свідчило багатомісячне відкладання питання щодо військової допомоги Україні на 61 млрд дол. Водночас військовий оглядач вважає, що надання дозволів бити далекобійною зброєю поки не розглядається у політичній площині.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що українська влада нібито планує надати США детальний список цілей у Росії, які можуть бути знищені українськими військовими, якщо Вашингтон зніме обмеження на використання зброї. Це є останньою спробою переконати адміністрацію США в необхідності зняття обмежень на використання американської зброї проти Росії.

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