Чи переважаємо ми росіян за кількістю дронів: оцінка командувача Сил безпілотних систем

Зараз українська армія по кількості дронів не програє, а можливо і виграє у росіян. Сьогодні у нас понад 165 розробок.

Про це сказав командувач Сил безпілотних системи Вадим Сухаревський в інтерв’ю Армія TV.

"Тільки за два квартали цього року ми уже поставили у війська в 6 разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. І це спільна перемога як Генерального штабу, так і Міністерства оборони".

За його словами, ми випереджаємо агресора у виборі і маневрі засобами.

“У нас більше 165 розробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою. По кількості дронів ми явно не програємо, можливо і виграємо".

Нагадаємо, у РФ заявили про масовану атаку на Крим дронами з повітря і моря.

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