Чи підтримає Польща чеську ініціативу про боєприпаси для України: Сікорський дав чітку відповідь

Чеська ініціатива щодо закупівлі і передачі Україні боєприпасів є хорошою, і Польща фінансово і логістично підтримає її.

Про це під час спільної пресконференції глав МЗС Вишеградської групи (V4) у четвер у Празі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає "Укрінформ".

“Дякую і вітаю Чеську Республіку з чудовою ідеєю ініціативи щодо боєприпасів. Польща із задоволенням долучиться до неї не лише фінансово, а й логістично, щоб боєприпаси потрапили куди потрібно - на фронт”, - цитує Сікорського МЗС Польщі.

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Як зазначив міністр, глави зовнішньополітичних відомств Вишеградської групи під час зустрічі підтвердили те, що країни V4 раніше висловили під час Генасамблеї ООН.

"А саме, що російське вторгнення є несправедливою війною, це - загарбницька війна, і що Україна має право на незалежність і територіальну цілісність відповідно до міжнародного права. І це також стосується угод, підписаних між Росією та Україною про кордони з підписом президента Путіна”, - зазначив польський міністр.

Угорський і словацький міністри Петер Сійярто і Юрай Бланар підкреслили, що Будапешт і Братислава не змінили своїх позицій щодо України. Зокрема, Сіярто зазначив, що Угорщина не збирається постачати зброю Україні, а концентрується на гуманітарній допомозі. Він також зазначив, що направлення західних військ в Україну було би дуже небезпечним. Своєю чергою Бланар підкреслив, що мир в Україні можна досягнути виключно дипломатичним шляхом.

Реагуючи на слова угорського і словацького колег, Сікорський підкреслив, що заклик до переговорів, адресований жертві агресії, є “недоречним і, фактично, означає cхиляння жертви нападу до складання зброї”. Глава польської дипломатії підкреслив, що Путіна треба перемогти на полі бою.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу. У разі отримання необхідного фінансування є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом кількох тижнів.

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