Чи підтримують у Раді ідею економічного бронювання: Веніславський дав відповідь

У парламенті немає достатньої кількості голосів для підтримки економічного бронювання, але цю ідею поки що "не поховали".

Таку думку висловив член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю Radio NV

"На сьогодні я не бачу, що в парламенті є достатня кількість голосів для підтримки такого економічного бронювання. Тому що це ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має", – зазначив Веніславський.

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Народний депутат додав, що питання економічного бронювання досі активно обговорюється в Раді.

"Я не думаю, що ми її [ідею економічного бронювання – ред.] повністю поховали. Це питання дуже дискутивне. Воно безпосередньо корелюється з тими мільйонами, які заробляють на тіньових схемах", – сказав член комітету ВР.

Він також наголосив, що зараз не можна вимагати від парламенту прийняти закон про обмеження термінів військової служби, адже такий крок загрожуватиме національній безпеці.

Нагадаємо, Верховна Рада не ухвалюватиме окремий закон про запровадження економічного бронювання. Його реалізація має відбутися постановою Кабміну.

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