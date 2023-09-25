Чи підвищаться цієї зими ціни на газ: пояснили в "Нафтогазі"

На зиму 2023-2024 років ціни на газ будуть стабільними.

Після завершення війни ціни на споживання газу для населення можуть піднятися. Проте цієї зими вартість буде стабільною.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За його словами, на зиму 2023-2024 років ціни на газ будуть стабільними.

"Наші об’єми досягають 15 млрд куб. м. газу. Це перевищує наші плани по початку опалювального сезону. Очевидно що ми входитимемо в зиму з більшим об’ємом, аніж ми планували", - наголосив Олексій Чернишов.

Під час воєнного стану діють об'єктивні обмеження щодо зміни цін на блакитне паливо і компанія підтримує цей принцип. Однак варто підготуватися до того, що ціни можуть збільшитися після війни.

"Також ми очікуємо, що коли така можливість настане, ми будемо ще активніше стимулювати енергоефективні заходи, а також просувати і запроваджувати ринок енергії в нашій країні. Напевно, це можливо після завершення війни", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні спостерігатиметься значний дефіцит скла.